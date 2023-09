Meteo: da domani pioggia, temperature ancora al di sopra della media

La situazione meteo di questi giorni si presenta con cielo velato e con temperature ancora una volta al di sopra delle medie. Da domani, il cielo sarà solcato da più estesi addensamenti nuvolosi, associati a precipitazioni che si intensificheranno nel fine settimana.

Queste le previsioni per oggi e domani da parte dell’Osservatorio di Montevergine.

Oggi, mercoledì 20 settembre 2023: si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni di rilievo. TEMPERATURE: in leggera flessione nei valori massimi. VENTI: deboli di direzione variabile.

Domani, giovedì 21 settembre 2023: in mattinata, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con possibili precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. In seguito, è attesa un’alternanza tra nubi e schiarite. TEMPERATURE: minime in lieve aumento nelle aree vallive, massime in ulteriore leggera flessione. VENTI: da deboli a moderati, dapprima da levante, poi da meridione.