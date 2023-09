Il Comune di Avellino dirama un decalogo illustrato dedicato ai proprietari dei cani per un maggior decoro urbano: “Decalogo per te e per il tuo animale”.

Il vademecum è contenuto nella nuova ordinanza sindacale che ha l’obiettivo di una città più pulita e rispettosa nei confronti di ogni cittadino, anche di chi un cane non ce l’ha, e permetterà, almeno questo è l’auspicio, di vivere al meglio su strade e luoghi pubblici, nei giardini e nei parchi della città, a quanti il cane ce l’hanno, la relazione con il proprio amico a quattro zampe. Tra l’altro il Comune di Avellino è dotato di ben 57 “dog toilette”.

Queste le dieci mosse suggerite:

I cani devono essere tenuti ad un guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri;

Le deiezioni prodotte dai propri animali vanno rimosse immediatamente

Munisciti di paletta, sacchetto monouso per farlo in scioltezza. E non dimenticare la bottiglietta d’acqua con detergente per pulire e diluire le deiezioni liquide, le deiezioni solide vanno depositate nelle apposite Dog Toilette. Ce ne sono 57 su tutto il territorio comunale;

Non è civile far defecare o urinare i propri animali a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;

Porta con te una museruola, da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità delle persone o degli altri animali;

Evita che i tuoi amici a 4 zampe possano arrecare disturbo o fare danni a persone, cose o ad altri animali;

Se il tuo animale è affetto da malattie infettive, diffusive e da eco ed endoparassiti non può accedere nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico;

Tieni sotto controllo il tuo animale anche quando è libero di vagare, senza guinzaglio e museruola, nelle aree di sgambamento riservate e recintate;

Se la tua cagnolina è in condizione di estro non è il caso di introdurla nelle aree di sgambamento.

Sfoglia qui il decalogo illustrato: