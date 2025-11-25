“Metamorfosi: dal silenzio alla voce”: Avellino si unisce per dire NO alla violenza sulle donne

Un viaggio simbolico dal silenzio alla parola, dalla paura alla consapevolezza, dalla solitudine alla rete di protezione è al centro di “Metamorfosi: dal silenzio alla voce”, evento promosso dalla Prefettura di Avellino in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Conservatorio “Domenico Cimarosa”, l’Associazione Demetra e l’Associazione La Goccia, da anni impegnate nel sostegno alle vittime e nella diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà il 27 novembre p.v. alle ore 10:00 presso l’Auditorium del Conservatorio “D. Cimarosa” e vedrà alternarsi testimonianze, contributi musicali e interventi istituzionali, con l’obiettivo di trasformare la riflessione in impegno concreto, e di dare voce a chi troppo a lungo è rimasto nell’ombra.

Protagonisti saranno anche gli studenti degli istituti scolastici della provincia, chiamati a recitare pensieri, elaborati e testi dedicati al tema della violenza di genere.

L’evento rappresenta un momento di confronto e sensibilizzazione rivolto alle scolaresche irpine, per ricordare anche ai giovani che una metamorfosi, dal silenzio che ferisce alla voce che libera, è sempre possibile.