Gubitosa: “Vittoria storica in Campania. Soddisfatto del voto in Irpinia, territorio decisivo per il Movimento”

Roma, 25 novembre – «Quella in Campania è una grande vittoria di Roberto Fico e di tutto il Movimento 5 Stelle. È una vittoria storica perché rappresenta il secondo governatore 5 Stelle dopo Alessandra Todde in Sardegna ed è importante perché segna una sonora sconfitta per il governo Meloni».

Lo ha dichiarato Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, intervenuto ad Agorà su Rai3.

Gubitosa ha ricordato come «la destra avesse schierato un pezzo da novanta, un viceministro del partito della premier. Hanno tentato di promettere di tutto, tra condoni e pensioni minime, e hanno scatenato la macchina del fango contro Fico, ma i campani hanno capito perfettamente che si trattava del gioco delle tre carte. Se davvero volevano alzare le pensioni minime di 100 euro al mese, perché non lo hanno fatto con la manovra per tutti gli italiani?».

Durante la trasmissione, il conduttore Roberto Inciocchi ha sottolineato il buon risultato del Movimento 5 Stelle in Irpinia, complimentandosi in diretta.

Gubitosa, che è originario della provincia di Avellino, ha commentato definendo «motivo di soddisfazione il voto in Irpinia, un territorio che ancora una volta ha dimostrato grande attenzione e sensibilità verso le nostre battaglie».

I dati irpini confermano infatti una crescita significativa: la provincia si mantiene stabilmente sopra l’8%, con una percentuale più alta di quasi due punti rispetto alle regionali del 2020.

Nel dettaglio, non solo il Movimento consolida i voti raccolti cinque anni fa, ma registra un incremento rispetto alle altre province campane.

La mappa del consenso restituisce alcuni picchi politicamente rilevanti:

Morra De Sanctis vola al 37%,

Montefusco raggiunge il 20%,

Montemiletto supera il 13%.

Comuni delle aree interne che rappresentano un segnale politico forte e dove il Movimento 5 Stelle ottiene le percentuali più alte dell’intera regione.