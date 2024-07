Mercogliano, venerdì 5 luglio convegno “Nuovi progetti sulla sicurezza stradale in A/16”

Il sindacato Nazionale di polizia SIAP e la Fondazione Fiorentino Sullo, con il patrocinio del comune di Mercogliano e Autostrade per l’Italia comunicano che il giorno 5 luglio 2024 a Mercogliano in provincia di Avellino, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto, a partire dalle ore 10,00 si terrà un convegno dal titolo “Nuovi progetti sulla sicurezza stradale in A/16”.

Si prevederanno i saluti di: Pietro Russo, Segretario Generale e Provinciale S.I.A.P. Avellino, On. Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rossana Riflesso, Prefetto della Provincia di Avellino, Pasquale Picone, Questore della Provincia di Avellino, Vittorio D’Alessio, Sindaco Città di Mercogliano.

Interverranno: Giuseppe Beatrice, Dirigente Comp.to Polizia Stradale Campania e Basilicata, Paolo Spinelli, Dirigente Società Autostrade per l’Italia, On. Gianfranco Rotondi, Fondazione Sullo, On. Denis Nesci, Politico, Angelo Antonio D’Agostino, Politico, Michele Gubitosa, Politico, Enzo Coronato, Fondazione Convivenza Vesuvio, Aldo Vella, Commissionw Interparlamentare Emergenza Vesuvio, Gianluca Borrelli, Società Infiniti Corporate SRL, Giuseppe Tiani, Segretario Generale Nazionale S.I.A.P.

A moderare l’incontro sarà Giuseppe Di Giacomo.