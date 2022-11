Mercogliano, ubriaco al volante sbatte contro fermata del bus: denunciato un 30enne dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Avellino. L’episodio si è verificato di notte, i militari sono intervenuti in via Nazionale dopo la segnalazione di un incidente stradale: il conducente di un BMW (unico veicolo coinvolto), perso il controllo del Suv, è andato a sbattere contro la pensilina della fermata del bus.

L’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, al 30enne è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.

Ancora una volta i Carabinieri consigliano di non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool. La risposta all’assunzione di alcool varia da soggetto a soggetto e anche per la stessa persona in base al suo stato nell’arco delle 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali; guidare con prudenza; in caso di bisogno rivolgersi al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze.