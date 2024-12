Mercogliano, oggi parte la seconda edizione di “Suoni Magi”

Al via oggi la seconda edizione di “Suoni Magi”, la Rassegna di zampogne e suoni antichi realizzata dal Comune di Mercogliano per valorizzare una tradizione locale arcaica e ancora persistente. Sei appuntamenti, dal 1° al 29 dicembre, in cui la musica degli strumenti antichi si fonderà alla bellezza dei luoghi sacri del borgo storico di Capocastello . Quest’anno la rassegna è interamente dedicata ai suonatori storici di zampogne e ciaramelle di Capocastello e del Casale di Mercogliano.

“Uno di essi ancora vivo – spiega Ilaria Di Gaeta delegata alla cultura, turismo e gentilezza – Minuccio ‘e Giaggia’ sarà uno dei protagonisti della giornata del 13 dicembre, in cui sarà proiettato il documentario realizzato sulle famiglie storiche coinvolte in questa tradizione sacra popolare, che era capace di fare risplendere una luce nel povero mondo agro-pastorale. I custodi della gelida grotta del presepe ci riportano a Mercogliano nell’incanto di quella sospensione temporale in cui magicamente l’eterno è nel mondo. Ci sono tradizioni che continuano a caratterizzarci, se questo accade è perché ancora nella comunità ve ne è bisogno. Quella luce vuole continuare a vivere, e allora noi facciamola splendere!” Saranno gli Zampognari di Montevergine a curare l’anteprima della rassegna, domani nella Chiesa della SS Concezione, nel cuore del borgo antico di Mercogliano.