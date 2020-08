Provincia Mercogliano, installati nove contenitori per la raccolta degli oli esausti 18 Agosto 2020

A Mercogliano installati 9 contenitori per la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti di origine domestica:nel parcheggio piscina comunale, a Capocastello nell’area adiacente al bar, in via Matteotti nell’area adiacente alla villa comunale, a Torelli nei pressi della scuola e nell’area antistante la villa comunale, a Torrette nei pressi del centro sociale Campanello, nell’area davanti l’attività commerciale Boggia lampadari e di fronte Chiesa S.Maria Assunta, a Piazza Municipio.

Sarà necessario far raffreddare l’olio, versarlo in una qualsiasi bottiglia di plastica e gettare la bottiglia all’interno degli appositi contenitori.

“Un altro step importante che rende sempre più concreto il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. – spiega l’ Assessore all’ambiente Annachiara Coppola – Stiamo sviluppando e portando avanti, insieme al Sindaco Vittorio D’Alessio e al consigliere delegato ai rifiuti Berardino Iovine, una nuova strategia di salvaguardia delle nostre risorse che punta tutto sul ruolo del cittadino: non basta sensibilizzare, è necessario offrire la giusta conoscenza e gli strumenti necessari affinché i cittadini possano assumere comportamenti responsabili. La scelta di installare i contenitori degli oli esausti va proprio in questa direzione, rappresenta un’opportunità per i cittadini di comprendere i danni che provengono dallo sversamento degli oli vegetali esausti nella rete di scarico domestico e contribuire, in prima persona, a ridurre i danni all’ambiente. Gli oli di conservazione per alimenti tipo tonno e sott’olio, oli fritti, grassi raccolti da griglie, oli e grassi di cottura, quando vengono scaricati nelle fogne, si trasformano in un potente agente inquinante per il sottosuolo perché si infiltrano in pozzi e falde acquifere, per la flora perché impediscono alle radici delle piante l’assunzione delle sostanze nutritive, per i laghi e i fiumi perché galleggiano sull’acqua e riducono l’ossigeno per alghe e pesci. Da oggi Mercogliano compie un altro passo in avanti per diventare una città migliore”.