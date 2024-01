Mercogliano, inaugurata l’opera che rende omaggio all’Anno Giubilare Verginiano

“Stamattina abbiamo inaugurato l’ opera realizzata dall’ artista Silvano Muollo per rendere omaggio all’Anno Giubilare Verginiano in corso e lasciare alla città un ricordo permanente delle celebrazioni del IX Centenario dalla fondazione dell’Abbazia di Montevergine”. Lo scrive su facebook il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio.

Si tratta di una scultura in una pietra del Partenio che custodisce al suo interno un cilindro in vetro contenente una pergamena con sigillo in ceralacca nella quale è narrato il ricordo di questa importante pagina della storia dell’Irpinia, firmata dall’artista e dal Sindaco della città. Una pietra scelta quale involucro resistente al tempo e alle avversità per proteggere uno straordinario e irripetibile ricordo in eredità alle generazioni future. D’Alessio ha scelto di installare l’opera presso la Stazione della Funicolare ritenendola uno dei luoghi della città più rappresentativi del legame della comunità locale con il Santuario di Montevergine.