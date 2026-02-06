Mercogliano, il senatore Cantalamessa incontra lavoratori e rappresentanti della Federazione Sicurezza e Difesa

Il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale uscente della Lega di Avellino, ha incontrato presso la sede del partito a Mercogliano i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati della Federazione Sicurezza e Difesa (FSD) per affrontare le principali criticità concernenti il lavoro delle forze dell’ordine e la sicurezza urbana.

Alla riunione hanno preso parte: Antonio de Lieto, segretario nazionale della Federazione e del Lisipo – Libero Sindacato di Polizia; Franco Picardi, segretario generale del Pnfd – Polizia Nuova Forza Democratica; Carlo Aliberti, vicesegretario generale aggiunto del Pnfd; Antonio Lobozzo, segretario regionale Puglia del Pnfd; Anna Paternostro, presidente nazionale dell’associazione Amici della Polizia; Gennaro Sannino, segretario nazionale del Partito Pensionati; insieme ai dirigenti Giuseppe Gragnaniello, Giuseppe Siporso e Antonio Cozzolino.

L’incontro, che ha richiamato a Mercogliano rappresentanti sindacali provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe, è stato reso possibile anche grazie all’impegno organizzativo dei dirigenti della Lega Massimo Picone e Assunta Clemente. Al centro del confronto, temi considerati particolarmente delicati e con ricadute dirette non solo sugli operatori del settore, ma sull’intero territorio.

Dopo un ampio dibattito, durante il quale sono state evidenziate criticità operative e priorità di intervento, il senatore Cantalamessa ha ribadito la propria attenzione verso le forze dell’ordine e la disponibilità ad approfondire le questioni sollevate. Ha inoltre sottolineato l’importanza di una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sicurezza, ritenuta fondamentale per prevenire fenomeni delinquenziali e contrastare situazioni di degrado nei centri urbani.

Il parlamentare ha infine assicurato che si farà portavoce delle istanze emerse anche in sede di governo, rinviando a un successivo incontro per ulteriori aggiornamenti.