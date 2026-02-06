Anas, senso unico alternato sulla SS7 “Appia” Ofantina

Lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina è attivo il senso unico alternato in corrispondenza del viadotto Montechiuppo, situato al km 309,488 nel territorio comunale di Manocalzati (AV). Il provvedimento si rende necessario per eseguire attività puntuali di manutenzione su giunti di dilatazione dell’opera. L’ultimazione di tali interventi e la conseguente rimozione dei cantieri è stimata entro la fine della prossima settimana, salvo condizioni meteorologiche avverse.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.