Mercogliano, fiaccolata e preghiera per Roberto

Una fiaccolata e una preghiera per Roberto. Dopo che l’intera comunità mercoglianese si è stretta intorno ai familiari del ventunenne ferito gravemente a Capodanno , arriva anche la mobilitazione. L’appuntamento e’ per domenica alle 17, quando le fiaccole si raccoglieranno in Piazza Zeza a Capocastello, per tenere accesa sempre la fiamma di speranza sulle condizioni del giovane e pregare per il ventunenne originario della località di Mercogliano. Tantissimi, a partire dai suoi amici, stanno presidiando da giorni il Moscati, in attesa di una buona notizia sulle condizioni del ventunenne, che a seguito dei fendenti infertigli dal suo aggressore, per banalissimi motivi, si trova in condizioni critiche al Moscati di Avellino. Una mobilitazione aperta a tutti quanti vorranno partecipare.