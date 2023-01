Befana solidale, donate due sedie a rotelle all’ospedale Moscati di Avellino

Nella ricorrenza del 06 gennaio, giorno dell’Epifania, manifestazione della

tradizione cristiana della divinità di Gesù ai Tre Magi in visita a Betlemme,

nell’ambito progetto “GOCCIA DOPO GOCCIA”. La delegazione di Enti consociati, composta da vari dirigenti e in rappresentanza, dal Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, il Serenissimo

Ordine della Natività, l’Ordine Supremo Militare del Tempio Hierosolomitani, l’Associazione Universo Humanitas, la Croce Bianca di Sorrento e dall’Ortopedia Franco Zungri, (quale benefattore), hanno voluto dare una carezza all’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità San Giuseppe Moscati in Avellino.

La delegazione di Cavalieri e rappresentanti dell’ortopedia di Franco Zungri hanno donato nr. 2 carrozzine (sedie a rotelle) alle rispettive U.O.C. di

Ortopedia e Traumatologia e di Pediatria, per allievare i disagi dei pazienti nelle corsie della struttura ospedaliera. Alla consegna, presente anche il dott. Pignataro commissario dell’osservatorio internazionale contro la violenza sulle donne, sui bambini e per i diritti umani (IHRC ).

I dottori Medici, Muscetti, Vega e collaboratori dei rispettivi reparti, commossi per la sensibilità ricevuta, ringraziano per i doni ricevuti.