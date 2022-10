Mercogliano, colto da malore mentre passeggiava in centro. Deceduto 91enne

Si è accasciato al suolo ed è deceduto. È accaduto poco dopo le 17:00 di oggi in pieno centro a Mercogliano.

L’uomo, 91 anni residente a Milano ma di origini irpine, alloggiava in una struttura alberghiera a Mercogliano. Nel pomeriggio passeggiava in via Ernesto Amatucci, proprio di fronte l’ufficio postale, quando è stato colto da un malore.

Ambulanze, Carabinieri e Polizia Municipale sul posto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto.

Dopo aver accertato la causa naturale del decesso, la salma è stata liberata ed è stata messa a disposizione dei familiari presso l’obitorio delle onoranze funebri.