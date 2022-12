Mercogliano, approvato il Puc. D’Alessio: “Giorno storico, si attendeva da 37 anni”

Approvato ieri mattina, con parere favorevole unanime e un solo astenuto, il nuovo Piano Urbanistico Comunale a Mercogliano. “Si attendeva da 37 anni, dunque oggi è un giorno storico per Mercogliano”, ha dichiarato il sindaco Vittorio D’Alessio.

“Una nuova idea di città – sottolinea il primo cittadino – improntata ad un nuovo sviluppo urbanistico che guarda al commercio, al turismo, a nuovi posti di lavoro, alla sostenibilità, all’ ambiente, ad una congiunzione moderna tra le diverse aree del territorio. Un lavoro che è iniziato con le amministrazioni precedenti, mai arrivato a conclusione”.

“La nostra amministrazione – prosegue – é partita da questa bozza, sanandone le criticità, apportando importanti modifiche, frutto non solo del lavoro di tecnici e professionisti, ma anche delle osservazioni ottenute dai cittadini, dalle associazioni, ascoltando le esigenze del territorio in totale armonia con lo spirito di coesione tra le parti che contraddistingue tutto il lavoro”.

“Grazie al progettista, il prof. Pasquale Miano, per la competenza, la professionalità e i validi consigli che hanno permesso di rendere questo Piano un importante strumento di rilancio della nostra città.

Grazie all’architetto Federico Grieco per il supporto professionale, la preziosa vicinanza e gli insegnamenti che nel corso di questi mesi sono stati fondamentali ad alimentare la nostra caparbietà per superare ogni ostacolo e raggiungere l’ obiettivo fissato.

Grazie a tutti i tecnici, all’ufficio tecnico, al consigliere Davide Bolognese e tutti coloro che hanno investito energie, impegno e amore per Mercogliano”, conclude D’Alessio.