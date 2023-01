Mercogliano, accoltellato un 21enne: è gravissimo. Il tutto è successo alle 7 del primo giorno dell’anno, per la precisione a Torrette, in via Nazionale. Il giovane, incensurato, è stato colpito da una persona che, al momento, resta ignota. Sul caso, molto grave, sta indagando la squadra Mobile della Questura di Avellino.

La vittima è stata immediatamente aiutata e condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati. E’ in condizioni molto gravi ed è stato dichiarato in pericolo di vita. Colpito da tre fendenti, alla gola, all’addome e alla schiena, è stato sottoposto ad intervento chirurgico.