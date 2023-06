Mercogliano accogliente, in villa comunale ecco la panchina inclusiva. Sarà inaugurata sabato 24 giugno, alle 10.30, nel polmone verde di Torrette. Spazio anche per una giostrina.

Il tutto rientra nella giornata dedicata all’inclusione sociale e alla solidarietà voluta dall’amministrazione comunale e della consulta comunale per i problemi dei cittadini con disabilità dedicano una intera giornata all’inclusione sociale e alla solidarietà.

Sabato 24 giugno si terrà l’iniziativa “Insieme alla Consulta ci divertiamo”, organizzata con il prezioso supporto delle associazioni M.I.D, AIPD E X FRAGILE (Sez. Campania) e dell’Ambito Territoriale Sociale A 02.

“Con tutta la consulta comunale e con il presidente Giovanni Esposito, – riferiscono il sindaco Vittorio D’Alessio congiuntamente all’Assessore alle politiche sociali Elena Pagano – stiamo operando con l’intento di essere sempre vicini alle persone con disabilità e alle loro famiglie, condividendo con loro problemi e soluzioni, ascoltando e impegnandoci a rendere la nostra comunità più sensibile e la nostra città sempre più inclusiva”.

Sabato pomeriggio, alle ore 17.00, presso il centro sociale “Pasquale Campanello” si terranno una serie di laboratori di inclusione, spazi di socializzazione rivolti a categorie sociali a rischio di emarginazione come le persone con diagnosi di disabilità nell’area psichica e/o fisica, migranti, anziani, donne, minori, i quali incontrano problemi relazionali nei loro contesti di convivenza.

Si svolgeranno attività ricreative in compagnia, esibizioni e momenti di sensibilizzazione da parte delle associazioni ed enti che interverranno per l’occasione (“Un sorriso per la vita”, E.T.S. Impresa Sociale Pianeta Autismo, A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Ad Astra).