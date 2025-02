Mercato spostato dal centro storico, Franza: sarà temporaneo e non e’ un capriccio

ARIANO IRPINO- “Non è un capriccio del sindaco o uno sfizio, ma una scelta oggettiva”. Il sindaco Enrico Franza ha voluto spegnere le polemiche sul trasferimento temporaneo del Mercato nel Piano di Zona, spiegando con un videomessaggio che sono state valutate tutte le altre opzioni e che a “meno di trasferimenti su Marte, cosa per cui non siamo ancora attrezzati”, questa è la soluzione per accessibilità e sicurezza più consona. Il primo cittadino ha anche evidenziato che ” Il mercato ortofrutticolo e alimentare verrà trasferito presso il Parcheggio Valle (Rione San Giovanni)” e per ovviare al trasferimento temporaneo: “Vi saranno delle corse aggiuntive dell’amu il mercoledì mattina dedicate ai soli fruitori del mercato settimanale”. Franza rispedisce al mittente anche le accuse sull’abbandono del centro storico: “Ma come si fa a sostenere che il centro storico sta morendo? Questa amministrazione è l’unica che dopo 40 anni ha avviato un vero lavoro complessivo di riqualificazione urbana del centro storico, che gli restituirà un minimo di dignità e vivibilità e rappresenterà nei prossimi anni un fiore all’occhiello per tutti, arianesi e non”. Per il sindaco di Ariano: “bisogna credere più nelle potenzialità della nostra città”.