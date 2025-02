Auto contro camion in sosta: ventenne finisce al Moscati

GROTTAMINARDA- Per cause ancora in corso di accertamento una vettura, guidata da un ventenne di Flumeri e’ finita contro un camion in sosta nella mattinata di oggi in contrada Tre Torri, a Grottaminarda. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intervenuta per l’incidente stradale che ha coinvolto l’autovettura dopo l’ impatto contro un camion in sosta. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le necessarie cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, mentre i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato i rilievi del sinistro.