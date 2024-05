Mercato libero: cresce la richiesta per le offerte luce e gas per la casa

Con il concludersi, nei mesi scorsi, del mercato tutelato del gas e in vista dell’ormai imminente fine della maggior tutela per l’energia elettrica, i clienti non vulnerabili possono guardare alle opportunità del mercato libero per le proprie utenze domestiche.

In particolare, è interessante notare come l’interesse delle famiglie si concentri sempre di più su quella che è una vera e propria peculiarità di questa forma di mercato energetico, vale a dire la possibilità di sottoscrivere offerte dual fuel, così da usufruire della comodità di fare riferimento a un unico fornitore per luce e gas.

I principali vantaggi delle offerte luce e gas

Scegliere un’offerta luce e gas sul mercato libero permette di beneficiare di una serie di vantaggi interessanti.

Innanzitutto, si ha la possibilità di semplificare la gestione delle utenze, con la possibilità di tenere sotto controllo ogni aspetto legato alle forniture – dallo storico delle bollette ai pagamenti – tramite app oppure dalla propria area personale.

Inoltre, è bene tenere presente come in genere queste offerte risultino più convenienti dal punto di vista economico, con le compagnie che formulano tariffe piuttosto competitive. Optare per queste soluzioni, quindi, talvolta permette anche di tagliare i costi in bolletta.

Quale offerta luce e gas scegliere sul mercato libero?

Per passare in rassegna offerte luce e gas per la casa in linea con il proprio fabbisogno energetico è possibile fare riferimento a un vero e proprio punto di riferimento del mercato libero come Pulsee.

Una delle proposte più interessanti della digital energy company è Luce Limit.e e Gas Relax, in cui il prezzo è indicizzato con tetto al costo dell’energia per quanto riguarda la fornitura elettrica.

Questo significa pagare al prezzo di mercato la componente energia, avendo la tranquillità che se il prezzo scende si pagherà meno mentre se dovesse salire non si pagherà oltre il valore limite fissato.

Oltre a evitare sorprese in bolletta, con Pulsee Luce e Gas si impatta meno sull’ambiente: l’energia elettrica fornita, infatti, è prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Inoltre, all’offerta può essere abbinato Zero Carbon Footprint, un servizio di valore che punta a favorire uno stile di vita più sostenibile. Pulsee Luce e Gas, infatti, tiene conto delle buone abitudini di consumo del cliente, stimando la riduzione di emissioni di CO 2 . Sulla base della riduzione dell’impatto ambientale, la digital energy company acquista per l’utente i certificati di riduzione delle emissioni, finanziando progetti europei per lo sviluppo sostenibile. Il ridotto impatto ambientale delle abitudini di consumo viene attestato dai VERs (VoluntaryEmissionReductions), che il cliente riceverà puntualmente ogni anno.

Come sottoscrivere un’offerta luce e gas sul mercato libero

L’iter previsto per passare al mercato libero e sottoscrivere un’offerta luce e gas è davvero semplice. Ogni aspetto burocratico, infatti, viene gestito dal nuovo fornitore, che provvederà anche a comunicare l’interruzione del contratto alla precedente compagnia erogatrice.

Naturalmente, senza che siano necessari interventi tecnici né provvedimenti che richiedano la modifica dell’impianto o la sostituzione del contatore. Allo stesso modo, è bene ricordare che si tratta di un processo del tutto a costo zero, per cui non sarà necessario corrispondere alcun pagamento da parte dell’utente che sceglie di effettuare il passaggio.

Affidandosi a una digital energy company, inoltre, è possibile ottimizzare ulteriormente l’iter attraverso una procedura di attivazione smart, del tutto digitalizzata.