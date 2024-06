Fratelli d’Italia, Meloni supera i 500mila voti nell’Italia Meridionale

Giorgia Meloni supera quota 500mila quando ci sono 14.838 sezioni su 14.992. Per Fratelli d’Italia con un 23,58% e si avvia ad avere nella Circoscrizione Meridionale almeno cinque eletti. Per quanto riguarda la candidata irpina Ines Fruncillo per ora è fuori dalla possibile rosa degli eletti all’Europarlamento.

MELONI GIORGIA 545.734

GAMBINO ALBERICO 91.551

VENTOLA FRANCESCO 88.281

NESCI DENIS DOMENICO 73.253

PICARO MICHELE 54.732

GEMMA CHIARA MARIA 46.405

DOCIMO RAFFAELLA 34.479

FRUNCILLO INES 34.394

D’AMBROSIO NICOLA 30.592

SGARBI VITTORIO 22.744

BENEDETTO NICOLA 22.151

AMBROSIO ANTONIO 19.995

DE FRANCESCO LUCIANA 19.019

CERRETO MARCO 14.662

AMATRUDA ERSILIA 9.423

GRECO GIOVANNA 7.476

MARRAZZI ELENA 7.025