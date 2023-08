Melito Irpino, “Festa della Moto” dedicata alla sicurezza stradale

L’ASD “Valle Ufita in Moto” organizza per il 3 settembre a Melito Irpino, la “Festa della Moto”. Un’occasione per quanti condividono la passione per le due ruote di stare insieme in un’atmosfera di convivialità tra street food di prodotti locali e la musica live de “I Bottari” ma anche per fare sensibilizzazione su una guida sicura.

Sarà un evento dedicato soprattutto alla sicurezza stradale. Tra gli ospiti vi saranno, infatti, il presidente dell’Associazione “Sotto gli occhi di Elena”, Graziella Viviano, impegnata in una battaglia per rendere maggior giustizia alle vittime della strada, gli agenti della Polstrada di Grottaminarda per ricordare regole e consigli sulla guida sicura, ed i volontari della Pubblica Assistenza ANPAS di Grottaminarda per mostrare come comportarsi in caso di incidente con alcune tecniche di primo soccorso.

L’associazione sportiva di centauri, fondata da Rocco Minichiello, si sta mostrando molto attiva sul territorio, non solo per raduni e moto-giri ma anche proprio rispetto al discorso della sensibilizzazione verso una guida più sicura. Troppo spesso si piangono morti e troppo spesso gli incidenti accadono per distrazione, imprudenza, eccessiva velocità, guida in stato di ebrezza.

C’è poi sempre uno sguardo attento alla beneficenza e all’aiuto verso chi ha bisogno, come in occasione del terzo “Raduno in Strada”, il 2 luglio scorso, quanto a Melito Irpino sono arrivati centinaia di equipaggia da diverse regioni d’Italia. In quei giorni è stata raccolta, tra i motociclisti di “Valle Ufita in Moto”, una somma per contribuire alle cure del bimbo di Mirabella Eclano affetto da un tumore all’occhio, somma consegnata al papà del bambino per sostenere le tante spese.

Per la terza edizione della “Festa della Moto” raduno alle ore 9 in piazza degli Eroi, alle 11,30 moto-giro e al rientro pranzo in piazza tra stand di vari prodotti. Alle 13 la musica live de “I Bottari” di Macerata.