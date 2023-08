Accoltellato per il passaggio negato, Naccarelli il 6 davanti al Riesame

Il trentunenne Claudio Naccarelli, accusato del tentato omicidio avvenuto nei pressi di un circolo di Parco delle Acacie qualche giorno fa, dovrà comparire il prossimo 6 settembre davanti ai magistrati della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli dove sarà discussa l’istanza di annullamento della misura cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Avellino in sede di convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Avellino.

Il difensore del trentunenne, che si trova in carcere, il penalista Alfonso Maria Chieffo, ha chiesto anche un accertamento sulle condizioni del ferito (che è stato dimesso qualche giorno fa), un particolare legato anche alla circostanza che tra le motivazioni alla base della custodia in carcere del trentunenne atripaldese erano state indicate le gravi condizioni del quarantasettenne ferito. Circostanze cambiate e quindi la difesa punterebbe ad evidenziare questo dato. La decisione invece sul mantenimento della custodia cautelare spetterà ai giudici del Tribunale.della Libertà di Napoli.