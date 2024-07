Medico aggredito, divieto di dimora per il fratello

MERCOGLIANO- Convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Avellino e applicazione della misura del divieto di dimora in provincia di Avellino. Questa la decisione del Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi nei confronti del settantunenne, difeso dal penalista Ennio Napolillo, che era stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver brutalmente aggredito il fratello settantaduenne, il medico di base in pensione Carmine Matarazzo. Il Gip ha evidentemente condiviso la gravità indiziaria alla base della richiesta della Procura di Avellino, le indagini sono coordinate dal pm Vincenzo Russo e ritenuto più adeguata anche per la violenta modalità in cui si è sviluppata l’aggressione, applicare il divieto di dimora in Irpinia per il settantunenne, che risponde di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dal rapporto di parentela con la parte offesa.