M5S, Autonomia differenziata: il Gruppo Territoriale di Avellino avvia la raccolta firme

Il Movimento Cinque Stelle avvia la propria campagna ad Avellino per il referendum sull’autonomia differenziata. Il Gruppo Territoriale di Avellino ha organizzato due appuntamenti per la raccolta delle firme.

📍 Venerdì 26 luglio 2024 dalle 11 alle 13 nella sede del Movimento Cinque Stelle in sede ad Avellino (via Mancini,1) raccolta firme.

đź“Ť Sabato 27 Luglio in piazzetta Agnes dalle 19 alle 21 gazebo per la raccolta firme.

Perché siamo contrari alla legge sull’Autonomia differenziata:

1. frantuma l’Italia con conseguenze devastanti sui diritti di milioni di cittadini e non stanzia alcuna risorsa per garantire i servizi pubblici su tutto il territorio nazionale.

2. amplia ancora di piĂą le differenze tra le aree piĂą ricche e quelle piĂą povere del nostro Paese.

3. sbriciola l’Italia in 20 staterelli autonomi su materie che incidono ogni giorno sulla vita e sul lavoro di tutti noi.

4. aumenta la burocrazia e la confusione per cittadini e imprese con 20 diversi servizi sanitari, 20 diversi sistemi di trasporti, ambiente, scuola e energia.

5. contrasta con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I 209 miliardi portati in dote all’Italia da Giuseppe Conte nel 2020 servono a colmare le distanze tra Nord e Sud, l’Autonomia invece le aumenta.

Il Movimento 5 Stelle, insieme ad altre forze politiche, associazioni e sindacati, ha deciso di lanciare una campagna per raccogliere le firme a favore del referendum abrogativo sull’autonomia differenziata.

Presto sarĂ anche possibile firmare online sulla piattaforma www.referendumautonomiadifferenziata.com