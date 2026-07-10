Medici-calciatori, Cosenza sul tetto d’Italia: conquistato il sesto scudetto

Sesto scudetto per i medici-calciatori di Cosenza. La squadra del presidente Antonio Caputo, allenata dallo storico medico sociale del Cosenza calcio, Enrico Costabile, ha conquistato il Tricolore nella finale del 24. Campionato organizzato dalla Asd Nazionale Medici Calcio, guidata dal dottore Giovanni Borrelli, che si è svolta nel Cilento, sui campi di Agropoli e Capaccio. In una finale caratterizzata da sano agonismo come si addice a eventi del genere silani hanno battuto per 2 a 0 i colleghi della Palermo Medica, compagine rivelazione della manifestazione. Le reti dei calabresi portano la firma di Zicarelli (con sei centri si è aggiudicato il trofeo messo in palio per il cannoniere) e Colangelo. Dieci le squadre suddivise in due gironi che hanno preso parte al campionato organizzato in collaborazione con l’Aics, le amministrazioni comunali di Capaccio Paestum e Agropoli, che hanno messo a disposizione gli impianti sportivi, il Gruppo sportivo Herajon, presieduto da Gaetano Franco Tolomeo, che festeggia 70 anni di attività, il delegato Figc, Antonio Inverso. Passavano alle semifinali le prime due dei raggruppamenti. Il Cosenza era giunto primo nel girone A con 6 punti dopo avere battuto per 4 a 2 Trinacria Palermo (Caputi, Zicarelli 2 e Spina più Di Gangi e Rigano), perso 2 a 1 proprio con Palermo Medica (secondo nel girone con 5 punti) e superato per 2 a 0 Napoli Flegrea. Nel girone B, primo posto a Napoli (7 punti) e secondo al Melito Porto Salvo (4). Eliminati i campioni uscenti di Taranto e l’Avellino. Nelle semifinali Cosenza ha piegato per 4 a 1 Melito (doppio Zicarelli, Guzzo e Mundo Francesco) mentre Palermo Medica l’ha spuntata 4 a 3 ai rigori su Napoli. Per la Poule Amatori, partita unica tra Bari e Salerno: hanno vinto i pugliesi per 4 a 0 ottenendo così la possibilità di partecipare a dicembre alla Supercoppa con le finaliste di questo campionato e la squadra che a settembre si aggiudicherà la Coppa Italia. Come ogni anno si è svolto un convegno medico, con più sessioni, nella sala congressi dell’hotel Ariston, a Capaccio Paestum. Si è parlato degli integratori alimentari nella pratica clinica: utilizzo in Orl, Medicina interna ed apparato osteoarticolare.