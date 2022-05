I media nazionali riaccendono i riflettori sul caso Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra scomparso la sera dell’8 gennaio 2021. Il giallo irpino ha sempre destato l’interesse della stampa nazionale, in particolare di “Chi l’ha visto”, il famoso programma in onda su Rai Tre e condotto da Federica Sciarelli.

Una delle inviate, Federica Rorro, sta seguendo la vicenda dall’inizio e domani sarà in collegamento, in diretta, da Prata. Il caso ha riaccesso l’interesse anche dopo la notizia secondo la quale la figlia di Domenico Manzo – per tutti Mimì – risulterebbe indagata per sequestro di persona.

Giovedì, sempre da Prata Principato Ultra, ci sarà il collegamento de “La vita in diretta”. La scomparsa di Manzo rappresenta sicuramente uno dei gialli più appassionanti degli ultimi tempi in provincia di Avellino. E’ come se l’uomo fosse scomparso nel nulla.