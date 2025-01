Mazzette per superare la prova Tfa: incastrati dalla foto di un manoscritto

CASSINO- I sette aspiranti ad ottenere un posto nel concorso per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno accusati di aver versato una mazzetta per superare la prova selettiva organizzata il 6 e 7 luglio 2023 dall’ Universita’ di Cassino, quattro dei quali irpini (due aspiranti per il posto nella scuola secondaria di I grado e due in quella di secondo grado) identificati grazie alle intercettazioni e all’esame sul telefono del principale indagato Giancarlo Baglione, finito agli arresti domiciliari. Una foto nella galleria del cellulare di Baglione dove c’era l’elenco con il nome di una delle quattro persone finite nel mirino della Procura di Cassino, con la dicitura “pagamenti tfa” e la somma di 38mila euro che era stata versata come acconto, poi restituita il giorno dopo le due prove che non erano state superate dai concorrenti procacciati dall’aspirante irpina. Oltre alla stessa, residente a Montoro che insieme ad un altro aspirante di Avellino partecipava al concorso per la scuola secondaria di I Grado c’era anche la sorella e un’altra candidata che partecipavano al concorso per la scuola secondaria di II grado. I militari delle Fiamme Gialle hanno estrapolato messaggi e chiamate, tutte avvenute tra giugno e luglio scorso. La donna, anche per evitare che potesse essere chiaro il tenore delle sue richieste, avrebbe scritto a Baglione parlando di cene e pizza. In un messaggio avrebbe scritto a Baglione che erano in sette per la pizza. Lo stesso numero dei partecipanti per cui secondo l’accusa avrebbe fatto da intermediaria. Gli indagati, anche alla luce di eventuali contestazioni che gli saranno mosse nei prossimi sviluppi dell’inchiesta, potranno chiarire a cosa facessero riferimento. Come e’ noto, le domande inviate alla stessa via mail, a quanto pare circa duecento, non sarebbero state poi le stesse della prova preselettiva, per cui non avendola superata, tutti e sette avrebbero ottenuto la restituzione dei soldi versati in anticipo.