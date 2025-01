Elezioni Anm, i candidati D’ Amato e Giuliano: contrari alla riforma, tutelare i magistrati significa difendere la giurisdizione

AVELLINO- Le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo Centrale dell’ Associazione Nazionale Magistrati al centro dell’incontro che si e’ svolto questo pomeriggio a Palazzo di Giustizia con due candidati nelle liste di Magistratura Indipendente, il Procuratore della Repubblica di Messina Antonio D’Amato e il consigliere della Corte di Appello di Napoli Gerardo Giuliano, insieme al consigliere del Csm Edoardo Cilenti, che si sono confrontati con i magistrati avellinesi, a partire dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma. Un voto che coincide con un momento molto delicato per la Magistratura, con il primo via libera alla riforma della separazione delle carriere, passato ieri alla Camera. Un momento che incide anche sulla competizione in corso tra le varie sigle dell’associazionismo della magistratura. Come ha spiegato lo stesso Antonio D’Amato: “Il gruppo di Magistratura Indipendente, nelle cui liste sono candidato, si presenta a questa competizione con un programma. Un programma che certamente parte dalle recenti riforme, una delle quali è oggi all’esame in prima lettura del Parlamento ed è quella di revisione costituzionale sull’assetto della magistratura: separazione delle carriere, Alta Corte Disciplinare e due Csm separati. Siamo certamente contrari. Il tema dell’autonomia e indipendenza della magistratura non si misura soltanto sul parametro costituzionale della separazione delle carriere, essa riguarda anche il rispetto dell’ autonomia e dell’ indipendenza della magistratura sotto il profilo dell’ attribuzione ad essa di tutte quelle risorse e condizioni per consentire alla stessa di esercitare la giurisdizione”. Perche’ c’e’ anche quanto emerso nei giorni scorsi per una polemica contro i magistrati ad Avellino: ” Guardate che c’è una profonda connessione tra la seconda parte della Costituzione, che e’ dedicata all’assetto ordinamentale e la prima parte dedicata ai diritti e ai doveri. Se si modifica la seconda parte, senza guardare alle ricadute soprattutto di carattere organizzativo, finisce per incidere sulla concreta tutela dei diritti e dei doveri. Il fatto che in questo periodo di tempo si sia voluto accompagnare la riforma con una propaganda contro la Magistratura può essere anche la stura a comportamenti che non sono isolati sul territorio nazionale di aggressione verbale ai magistrati sol perché essi fanno il proprio dovere. Dobbiamo rifuggire da questi comportamenti e certamente, se eletti nel Comitato Direttivo Centrale cercheremo di portare avanti questa politica associativa che è quella della tutela dei magistrati che soprattutto vuol essere tutela della giurisdizione di qualità”. Gerardo Giuliano, consigliere della Corte di Appello di Napoli e componente del Consiglio Giudiziario, anche lui candidato per il Comitato Direttivo Centrale dell’ Anm:

“Il momento è molto delicato perché si sta portando avanti il disegno di legge di riforma costituzionale e la posizione di Magistratura Indipendente, ma mi sembra di poter dire di tutta la magistratura associata e’ quella recentemente espressa nell’ambito del parere che il Consiglio Superiore della Magistratura ha reso pochi giorni orsono in cui sono stati sollevati dei rilievi tecnici non di petizione di principio, laddove sono state rilevate delle criticità non nell’interesse dei magistrati ma di una unità della giurisdizione a tutela e garanzia innanzitutto dei cittadini. Perché i magistrati non intendono far altro che amministrare la Giustizia nell’interesse dei cittadini non per fini ulteriori che pure vengono addebitati. Questa è la ragione principale del nostro impegno. Ulteriore ragione e’ quella di un’associazione che torni ad essere associazione, a parlare di magistratura perché torni ad essere un organismo intermedio e una stanza di compensazione tra istanze dei colleghi con i dirigenti degli Uffici e un’interlocuzione attiva con tutti i soggetti istituzionali con cui l’associazione può confrontarsi in modo sereno, pacato ma altrettanto fermo nei principi”.