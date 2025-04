Maxi piano traffico in città in vista dei possibili festeggiamenti di sabato

In vista della sfida Sorrento-Avellino di sabato 19 aprile 2025, che potrebbe sancire la promozione in Serie B dei lupi, il Comune di Avellino ha predisposto un piano traffico straordinario per garantire sicurezza e ordine pubblico. Il dispositivo prevede strade chiuse, obblighi di svolta e divieti di sosta in diverse aree del centro cittadino, misure che entreranno in vigore già dal pomeriggio.

Secondo l’ordinanza della Polizia Municipale (n. 224/R.O.), dalle ore 19.00 fino al termine della manifestazione scatterà:

Divieto di circolazione (escluso residenti) su Viale Italia (tra Via Marconi e Corso Vittorio Emanuele), Via F.lli Del Gaudio, Via Sellitto (tra Via Cotone e Viale Italia), Via De Concilii e Via Matteotti.

Obbligo di svolta a sinistra su Corso Vittorio Emanuele per i veicoli provenienti da Via Mancini, con direzione obbligatoria su Via Mazas.