Maxi-incidente a Sperone: un morto ed una donna ferita. E’ accaduto ieri sera, poco prima delle 22, lungo la Nazionale delle Puglie. L’impatto ha coinvolto 4 autovetture. A perdere la vita un romeno di 43 anni residente a Mugnano del Cardinale.

Mentre una donna di 31 anni, originaria di Nola, rimaneva ferita, è stata trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Gli altri non hanno riportato grosse conseguenze tanto da essere visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco di Avellino arrivati immediatamente sul luogo dello scontro.