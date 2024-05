Maura Sarno: “Certa della vicinanza della mia gente per rappresentare il Sud a Bruxelles”

Prosegue la campagna elettorale di Maura Sarno, candidata per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno prossimo, impegnata quotidianamente in eventi pubblici organizzati in tutta la Circoscrizione Meridionale.

“L’entusiasmo e l’interesse che sto riscontrando è di buon auspicio” dichiara Maura Sarno: “Gli incontri a cui partecipo mi confermano che dovunque c’è voglia di politica genuina. Candidarsi diventa un atto di responsabilità e consapevolezza che afferisce a precise indicazioni dettate del codice di autoregolamentazione così come ha dichiarato in audizione la Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo”.

“Desidero valorizzare il mio territorio, la mia terra, le nostre eccellenze agroalimentari nello scenario internazionale”, continua l’imprenditrice irpina. “Credo nei miei conterranei che con laboriosità investono ogni giorno nel lavoro, afferma la candidata irpina Maura Sarno che inoltre conclude: “Sono convinta che proprio la gente che io stimo non mancherà di farmi sentire tutta la vicinanza possibile”.