Maura Sarno candidata alle Europee col Movimento 5 Stelle: “Sono pronta”

Maura Sarno, dopo aver superato con successo la prima consultazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle per la regione Campania il 18 aprile, ha ottenuto un risultato eccezionale nella consultazione del 22 aprile per la circoscrizione Sud, risultando il candidato più votato in Campania e al secondo posto in tutta la circoscrizione del Mezzogiorno, che comprende anche Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.

Il suo impegno costante nel tempo le ha fatto ottenere il sostegno di 885 iscritti sulla piattaforma skyvote, indietro di soli 80 voti dal primo. Sarà dunque l’unica candidata irpina dei pentastellati alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno.

Sarno, nota imprenditrice vitivinicola e già Assessore al Commercio di Avellino, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e si impegna a continuare a lavorare duramente per rappresentare con dedizione e integrità gli elettori della circoscrizione Sud e dell’Italia intera.