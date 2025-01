Maturità 2025 al via il 18 giugno. Seconda Prova: latino al Classico

Le previsioni sono state rispettate. Al Liceo Classico è prevista la prova di Latino, seguendo la regola dell’alternanza, mentre al Liceo Scientifico si affronterà la prova di Matematica, confermando che la Fisica non è più una materia d’esame di maturità. Per il Liceo Linguistico è stata scelta la lingua e cultura straniera 1, mentre per gli Istituti tecnici del Settore economico, indirizzo “Turismo”, la materia sarà la lingua inglese. Infine, per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” è stata selezionata geopedologia, economia ed estimo. Le materie della seconda prova di maturità, quella di indirizzo, che si terrà il 19 giugno, sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La Maturità 2025, che avrà inizio il 18 giugno con la prova di Italiano, seguirà lo stesso schema degli ultimi due anni. Dopo la fase di emergenza Covid, nel 2023 si è tornati alla normalità, con le consuete regole: due prove scritte a livello nazionale, una terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, e il colloquio multidisciplinare con commissari interni ed esterni. La prova d’esame incide per il 60% sul punteggio finale. Su un totale di 100 punti, le due prove scritte e il colloquio valgono ciascuna 20 punti, mentre i maturandi si portano dietro un “tesoretto” di massimo 60 crediti, accumulati nel triennio (equivalenti a una media di voti fra il 9 e il 10). Le commissioni sono miste, composte da tre commissari interni e tre esterni, più un presidente anch’esso esterno. I test Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese sono obbligatori, ma non influiscono sul voto finale di Maturità.