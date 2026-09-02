A Materdomini il Festival degli Artisti di Strada nella Vigilia di San Gerardo

In occasione della Vigilia di San Gerardo, arriva a Materdomini il Festival degli Artisti di Strada 2026, un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e piccoli attraverso un programma ricco di spettacoli, performance itineranti, musica, comicità, acrobazie e animazione.

La manifestazione, promossa dal Comune di Caposele e dalla Pro Loco Caposele, si inserisce nel programma delle iniziative legate ai festeggiamenti di San Gerardo Maiella e alle celebrazioni per i 300 anni dalla nascita del Santo, proponendo una formula capace di unire tradizione, cultura e spettacolo.

A partire dalle ore 21.00, lungo l’area interessata dalla manifestazione, il pubblico potrà assistere a un vero e proprio percorso di spettacoli. Tra gli appuntamenti in programma Vera Vu’, con lo “Spettacolo semiserio”, tra mimo, clown e giocoleria con il fuoco, e Domenico Santo con “Le lezioni del Prof Trepiccione”, uno spettacolo di divulgazione scientifica in chiave comica, arricchito da clown e giocoleria. Non mancheranno la suggestiva performance di Monica Adriani ne “La Sirena Lalalù”, la magia comica di Eva Q con “Dimmi di sì” e la danza e l’acrobatica aerea di Livia per Aria nello spettacolo “Reverse”.

A completare il programma saranno gli spettacoli itineranti della Trampoliere Sir.co’, con il walking act “Bumblebee”, la musica della Birbant Band e i gonfiabili per i più piccoli. Spazio anche al Circobus, con giochi di legno ispirati al mondo del circo e ai vecchi luna park, disponibile dalle ore 21 alle 24.

«Abbiamo voluto proporre, nella Vigilia di San Gerardo, una manifestazione capace di portare lo spettacolo direttamente tra le persone e negli spazi di Materdomini – sottolineano gli organizzatori –. Un festival pensato per le famiglie, per i visitatori e per quanti raggiungeranno Caposele in occasione della prima festività di San Gerardo 2026, con l’obiettivo di vivere insieme una serata di festa, valorizzando al tempo stesso il territorio e la tradizione».

Il Festival degli Artisti di Strada rappresenta così uno degli appuntamenti di animazione della Vigilia, con una proposta originale che punta a rendere l’esperienza di Materdomini ancora più coinvolgente per residenti e visitatori.