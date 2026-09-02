Venticano si tuffa negli anni ’90: arriva il nuovo format DANCE ’90

Una serata dedicata a tutti gli amanti della dance anni ’90, con protagonisti e atmosfere che hanno fatto la storia di un’epoca indimenticabile.

Il nuovo format DANCE ’90 porta in scena un vero e proprio viaggio nel tempo, insieme a chi ha vissuto e contribuito a rendere unica la grande stagione della dance. Un appuntamento pensato per far rivivere le emozioni, i suoni e l’energia di quegli anni attraverso una formula ricca di spettacolo e divertimento.

Ad animare la serata ci saranno DJ che hanno fatto la storia della dance anni ’90, ragazze immagine, animazione, vocalist, effetti speciali e tantissimo intrattenimento, per trasformare la serata in una grande festa dedicata alla musica e ai ricordi.

L’appuntamento è fissato per 3 settembre alle ore 22:30, a Venticano (AV).

Una notte all’insegna dei grandi successi dance, delle atmosfere anni ’90 e della voglia di ballare, cantare e divertirsi insieme.

DANCE ’90: la musica che ha fatto la storia torna protagonista.

L’evento è organizzato dal Forum dei Giovani, con una produzione Disco Service Musicheria.