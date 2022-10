Match Giugliano – Pescara, domani il mercato bisettimanale chiude prima

Domani, martedì 18 ottobre, l’amministrazione comunale di Avellino ha previsto la chiusura anticipata, alle ore 12:30, delle attività mercatali, con il conseguente sgombero dei posteggi del mercato bisettimanale di “Campo Genova” presso lo stadio comunale “Partenio-Lombardi”, per garantire lo svolgimento della partita di calcio “Giugliano-Pescara” valevole per il campionato di serie C.

Il Comune ha preso atto della nota trasmessa dalla Questura di Avellino, datata 12 ottobre, con la quale si chiedeva, al fine di predisporre i servizi di ordine pubblico, la chiusura anticipata del mercato bisettimanale sito in località campo Genova.