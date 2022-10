Covid, tre morti nel giro di una settimana. Presso le aree dedicate dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dall’11 ottobre ad oggi sono deceduti tre pazienti: due (un paziente di 102 anni e una paziente di 85) residenti in comuni della provincia di Avellino e un 71enne della provincia di Salerno.

Attualmente sono ricoverati 18 pazienti, di cui uno in terapia intensiva. I positivi di oggi, secondo il bollettino diramato dall’Azienda Sanitaria Locale, sono 70, su 326 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Nove dei 70 positivi si registrano ad Avellino, 6 ad Atripalda, 4 ad Ariano Irpino, 4 a Cervinara, 6 a Monteforte.

All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino sono ricoverate 9 persone che hanno contratto il coronavirus, di cui 7 in degenza ordinaria e due in sub intensiva.