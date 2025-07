Masterclass “La formula Uno” con Giancarlo Bruno e “Regine ai castelli” con “Irpinia Terra di Motori”

È un weekend di cultura dei motori quello di scena da domani in provincia di Avellino.

“Masterclass La Formula Uno”, con Giancarlo Bruno, è l’incontro in programma per domani, venerdì 25 luglio, alle 18:30, a Castelvetere sul Calore (AV) in Piazza Monumento e voluto da Scuderia Irpinia Northwest Jolly, Mito Delta Club e Ruote Bianche.

Grazie alla presenza del noto commentatore sportivo, la Formula 1 è spiegata in tutti i suoi aspetti. Da quelli tecnici ed umani fino alle espressioni del più grande spettacolo motoristico al mondo. Giancarlo Bruno, già ingegnere nei programmi sportivi in Alfa Romeo, Honda, e Seat, oltre che alla Scuderia Italia Formula 1, ha curato il commento tecnico nelle telecronache RAI ed è esperto editorialista di settore.

L’esperienza vantata anche nelle competizioni GT e Turismo apre poi uno speciale focus analizzato con i piloti ospiti. Come il lucano Antonino La Vecchia, pluri-Campione Italiano della Montagna con l’Alfa Romeo o gli irpini Enzo De Vito, pilota ufficiale Fiat nel 1979 e 1980 e Francesco De Beaumont, pilota e giudice sportivo internazionale.

Intervengono in testimonianza del panorama collezionistico Antonio Amabile del Mito Delta Club ed Emilio Bilotta di Ruote Bianche. Modera l’incontro Salvatore Tarantino, curatore del collettivo social Automobilismo Irpino.

L’appuntamento è per domani, venerdì 25 luglio, alle ore 18:30 in Piazza Monumento a Castelvetere sul Calore (AV).

“Irpinia terra di motori. Da Nuvolari all’auto senza pilota” è invece l’incontro in programma per domenica 27 luglio alle 10:30, ad Ariano Irpino (AV) nei giardini del Castello Normanno, nel corso di “Regine ai Castelli”, la prestigiosa manifestazione organizzata dal club Ruote Bianche e dedicata al mondo del collezionismo a quattro ruote.

Tema portante, l’identità formatasi in Irpinia con le grandi corse del passato, i campioni di ieri e di oggi, il mondo dell’auto e del collezionismo, le competizioni moderne, l’industria e la ricerca, le strade che svelano un territorio di bellezza e di ricchezza straordinarie ancora da esplorare. L’appuntamento si arricchisce delle testimonianze di piloti irpini. Come i campioni Rally Guido Mastantuono, Angelo Ciardiello e Francesco De Beaumont e Pompilio Mobilia e Guido Pompeo.

Salvatore Tarantino illustra invece i risultati della ricerca ultradecennale condotta per la stesura del libro “Circuiti Verdi Assi del Volante 1928 1992”, storia documentata ed illustrata di 65 anni di automobilismo irpino.

Modera l’incontro Emilio Bilotta, in rappresentanza del club Ruote Bianche presieduto da Antonio Ingrisano.

L’appuntamento è per domenica 27 luglio alle ore 10:30 nella Villa Comunale di Ariano Irpino (AV). Sempre nei giardini del Castello Normanno è allestita la mostra delle vetture storiche protagoniste dell’evento “Regine ai Castelli” e che al termine dell’incontro si porteranno in sfilata a Zungoli (AV) dove saranno in esposizione fino alle 18:00. Alla Rassegna espositiva partecipano anche i sodalizi Ministi Partenopei, Ministi Molisani, Mito Delta Club, The Southern Mustang Club.