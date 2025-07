Fontanarosa, seconda edizione di “Custodi di Memoria”: l’artigianato locale come costruttore di comunità

Domenica 27 luglio, alle ore 19:00, Piazza Cristo Re di Fontanarosa sarà il palcoscenico della seconda edizione di “Custodi di Memoria”, un laboratorio che darà voce agli artigiani storici del paese.

L’evento, parte del progetto più ampio “Irpinia Resiliente”, mira a esplorare il legame profondo tra l’artigianato tradizionale locale e la formazione dell’identità comunitaria.

Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Custodi di Memoria” è realizzato grazie alla collaborazione tra il Consorzio Cooperative Sociali Percorsi, la Cooperativa Sociale Oasirpina, la Cooperativa Sociale La Girella, la Pro Loco La Fonte di Fontanarosa e il Comitato Festa.

L’obiettivo principale del laboratorio è tessere un filo indissolubile tra passato, presente e futuro, sottolineando come tradizioni secolari quali l’intreccio della paglia, la lavorazione della pietra e la realizzazione del presepe non siano semplici tecniche, ma veri e propri patrimoni artistici e culturali attorno ai quali si sono sviluppati e rafforzati i concetti di identità e comunità.

Durante l’evento, sarà proiettato un video inedito, realizzato da Francesca Petroccione, che darà la parola ai preziosi “custodi di memoria”: Antonio Flammia, Antonio Prizio, Luigi De Simone, Lucia Inglese, Maria Gambino e Silvia Loro. Attraverso le loro testimonianze, emergerà come la loro arte, il loro talento e la loro dedizione abbiano contribuito negli anni a creare dei veri e propri riti collettivi, fondamenta su cui si è costruita e fortificata la comunità locale.

“Custodi di Memoria” è un viaggio nei ricordi che vuole raccontare il legame indissolubile tra gli abitanti di Fontanarosa e le sue tradizioni identitarie creando un ponte tra le diverse generazioni affinché i più giovani possano guardare al futuro con la consapevolezza e l’orgoglio del proprio passato.