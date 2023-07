A Marzano fede ed eventi per la festa patronale: chiusura affidata ai The Kolors

Sara’ un ricco cartellone di eventi religiosi e civili quello che da sabato vedrà Marzano onorare la sua Vergine, Maria Santissima dell’Abbondanza. Il gran finale affidato al concerto dei The Kolors il 3 agosto nel Piazzale dello Sport “Elisa Muto” . Non ci sara’ pero’ solo il gruppo che sta facendo ballare tutta Italia con il tormentone dell’estate “Italodisco”.

Il Comitato Festa 2022/2023 nel comune del Vallo di Lauro ha allestito un cartellone ricco di eventi “civili”. Come il concerto del 2 agosto nello stesso Piazzale, dove si esibirà Franco Ricciardi. Un altro evento.Nel calendario degli eventi del programma cosiddetto “civile” c’è anche spazio per un grande artista della comicità napoletana, in particolare per le puntate della classe che in Dad durante il Covid guidava come docente, si tratta di Paolo Caiazzo. Ricco cartellone di appuntamenti civili ma non meno importante quello religioso. Grandissima la devozione per la Madonna nel paese alle porte del Vallo di Lauro. Oltre alla presenza di pellegrini dai comuni vesuviani, in particolare San Gennarello e San Giuseppe Vesuviano, a chiudere le celebrazioni religiose nel paese, insieme al parroco Don Alfonso Iovino, anche il vescovo di Nola Francesco Marino che celebrera’ il 30 luglio alle venti una messa in Piazza Marconi.

Il 28 luglio ad aprire le danze di questa festa sarà un carro allegorico per le strade del paese con la partecipazione dell’artista locale Salvatore Minieri e della sua band. Alla buona musica dedicata anche la serata del 29 luglio con l’esibizione dei “Queen of Bulsara”.