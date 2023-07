Avellino ricorda Danilo D’Argenio, “ci vediamo al daddy’s”. L’attesissimo evento di beneficenza alla memoria del dj e producer scomparso prematuramente all’età di 22 anni, andrà in scena domani, a Campo Genova, alla Smile Arena, alle ore 18:00.

Tantissime le novità introdotte quest’anno dall’associazione per raccogliere fondi volti ad istituire borse di studio in favore di ragazzi meno facoltosi, favorire la coesione sociale attraverso il volontariato attivo e valorizzare i giovani dj emergenti all’inizio del loro percorso musicale.

Si parte alle 18 con l’Holi Color Fest, con uno spazio dedicato anche ai più piccoli e si prosegue fino a notte. Sul palco del Daddy’s si alterneranno 15 DJ e a far ballare l’arena intera ci sarà anche DJ ALF, super mascotte del Daddy’s, che a soli 7 anni sarà in consolle.

Per il secondo anno l’evento ha il patrocinio del Comune di Avellino e della Provincia e sarà realizzato grazie al contributo di tante realtà imprenditoriali irpine che hanno sostenuto l’idea e condiviso il progetto. Tante anche le associazioni di organizzazioni di eventi che hanno abbracciato con entusiasmo e senza esitazioni il progetto targato Daddy’s: Glance, Inside Ita, Nada Mas, Enjoy, Movement, LA NUIT group events.

Sul palco si alterneranno: Alessandro Fontana, Chopier, Cicothegot, Dario Maccanico b2b Nicola Martorano, Emanuele Agostiniano b2b Danilo Aulicino, Galano & Flera, Klast, Loco, Vincenzo Russo, Yayo e Yuri Dj.

Ritastella Liberale e Daniele Damaso, invece, infiammeranno la Smile Arena.

Gigi Soriani (dj, producer e remixer tra i più noti in Italia) e Gigio Rosa (speaker su Radio Marte), special guest della serata, metteranno in scena un dj-set animato targato “Vip Party” con i mashup ed i remix di Gigi Soriani e con le numerose gag di animazione. Non mancherà il lancio di gadget personalizzati.

«È un grande onore essere al Daddy’s e ci dà la possibilità, non solo di fare la nostra parte, ma di conoscere “a posteriori” una grande anima artistica che non abbiamo fatto a tempo ad avvicinare come avrebbe meritato – sostiene il duo -. Il senso è proprio questo: fare in modo che i suoi valori non spariscano mai, anzi diventino esempio per chi si affaccia oggi a quel mondo che amava così tanto.»

Non mancheranno spazi dedicati al food e beverage. Il duo Vita Da FuoriSede, che su instagram condivide gli aneddoti più assurdi della quotidianità degli studenti fuorisede, irromperà con uno spazio TikTok.

Parola d’ordine della seconda edizione?! #civediamoaldaddys

I biglietti per partecipare all’evento sono ancora disponibili.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un WhatsApp al n. 348 805 5403 o visitare il sito internet www.aps-danilodargenio.it