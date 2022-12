Marzano, cane meticcio cade in una vasca alta sei metri: salvato dai vigili del fuoco di Avellino. E’ successo nel pomeriggio, in via Pasquale Nappi. L’animale è caduto in una vasca per il recupero delle acque pluviali, alta circa sei metri. Il cane di razza meticcia è stato recuperato con tecniche S.A.F (speleo-alpino-fluviali) e riconsegnato al legittimo proprietario, per la gioia di entrambi.

Qui il video