Marzano, Addeo fa poker e annuncia: primo impegno ridurre le tasse

Franco Addeo fa poker e si complimenta con la sua squadra, annunciando che ci sara’ una rotazione di incarichi e nessuno sara’ escluso dal governo del Comune di Marzano, anzi, prende in prestito per immaginare quello che sarà l’impegno della sua amministrazione anche uno dei motti dei moschettieri di Dumas: uno per tutti, tutti per uno. Nonostante il pomeriggio piovoso a Viale degli Aranci, la sede delle due sezioni elettorali di Marzano, sono tanti quelli che vogliono salutare la nuova amministrazione. Un appuntamento a cui non ha voluto mancare neanche Rizieri Buonopane, il presidente della Provincia di Avellino ha brindato insieme al suo capo di Gabinetto rieletto sindaco per la quarta volta e alla sua squadra. Nessun dubbio sulla riconferma di Addeo, che aveva raggiunto il primo quorum (il quaranta per cento degli aventi diritto al voto) già nel pomeriggio di domenica. Alla fine alle urne si è recato circa il settanta per cento degli elettori. Una buona performance per la lista “Torre con Dodici stelle”, che si presentava anche con un nome in meno. A guidare la lista degli eletti e’ Alessandro Sepe, che ha ottenuto 198 preferenze. A seguire Alba Muto, con 155 preferenze, Immacolata Corbisiero, 63 preferenze, Carmelinda Sorrentino, 61 preferenze, Vincenzo Vecchione, 60 preferenze, Michele Addeo, 56 preferenze, Carmine Vecchione, 49 preferenze, Raffaele Torino d Italo Grandi, 33 preferenze. Ma non è stata però una caccia al voto. Come ha tenuto subito a dire il rieletto sindaco Franco Addeo, quando intorno alle 19:30 e’ stato proclamato eletto nella sezione numero 1. “Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti gli elettori e i complimenti a questa squadra per come ha mantenuto una serenità durante tutta la campagna elettorale- ha tenuto a sottolineare il primo cittadino- Una campagna elettorale che ha visto un voto spontaneo della comunità di Marzano di Nola, in quanto i candidati consiglieri e il sindaco non hanno fatto la caccia al voto. Questa cosa mi rende entusiasta e vi ringrazio. Nessuna campagna o caccia al voto perché abbiamo già strutturato un organigramma amministrativo che prevede il coinvolgimento di tutto il consiglio comunale, che si alternera’ nei vari incarichi previsti dall’ attività di governo. Ci sara’ un’ alternanza nell’incarico di presidente del consiglio comunale, verrà realizzata da due consiglieri comunali. Stessa alternanza rispetto alla composizione della giunta, nel senso che le tre ragazze per la quota rosa, saranno incaricate per il ruolo di assessore per venti mesi ciascuna. Altrettanto per l’incarico di vicesindaco. Si alterneranno i quattro maschi per quindici mesi. Questo per fare in modo che la squadra abbia in mente un programma amministrativo unitario: lavorare tutti per uno e uno per tutti. Perché a questi miei cari collaboratori avranno un futuro scandito dall’impegno costante e continuo, perché il programma amministrativo che abbiamo ipotizzato e’ molto ambizioso e impegnativo”.

TASSE GIU’ PER LE FAMIGLIE

Il primo impegno di Addeo e’ sulla tassazione alle famiglie: “Vogliamo dare risposte ad una comunità che crede in noi, che crede in me, alla quale noi dobbiamo dare tutte le risposte, sia nel campo professionale, sociale e culturale. Dobbiamo insegnare ai giovani in particolare che occuparsi di attività amministrative serve per il futuro della nostra comunità. Un maggiore coinvolgimento per tutta la comunità nelle attività dell’ente. Primo obiettivo di questa amministrazione comunale, come abbiamo già detto qualche giorno fa presentando la lista, sarà quello di promuovere tutte le attività che incidono sulla tassazione delle famiglie. La prima di queste attività sarà realizzare degli abbattimenti di costo rispetto alla tassa sui rifiuti. Per questo noi ci occuperemo dell’ impianto di compostaggio che abbiamo appena realizzato e per il quale ci sono già delle attività in corso da due mesi. Ci occuperemo di cultura e di sport, abbiamo realizzato un bellissimo Centro Sportivo, che dovrà essere incrementato. Abbiamo tutte le buone intenzioni e tutta la buona volontà e sono certo che questa squadra riuscirà a raggiungere tutti i suoi obiettivi”.