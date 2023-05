Amministrative Rocca: Cipriano la spunta tra le liste “farlocche”

Guido Cipriano riconfermato sindaco di Rocca San Felice con l’85,34 per cento dei voti e si appresta al suo secondo mandato.

Erano ben cinque le liste in campo. Una delle quali, quella guidata da Giuseppe Simolo, espressione della stessa maggioranza, una lista civetta messa in piedi per fronteggiare la presenza di altre tre liste di non residenti, definite “farlocche”, composte da dipendenti pubblici in cerca di permessi lavorativi.

E nonostante i 460 voti ottenuti dalla lista di Cipriano, “Insieme per Rocca”, (nel piccolo comune altirpino ci sono 1282 elettori ed alle urne ne sono andati solo 552) la lista “Insieme per Rocca San Felice” guidata da Salvatore Giuliani ha conquistato 2 seggi racimolando 43 voti. Giuliani, agente penitenziario di Ariano Irpino, però non è nuovo alla politica, è stato a lungo consigliere comunale nella stessa Ariano e poi ha avuto un’esperienza più breve a Greci.

2 Voti anche per la lista “Progresso” guidata da Sabato Trocchia e per “Insieme ancora” del candidato sindaco Valerio D’Amore.