Martusciello dà il via libera a Giosy Romano, che smentisce: “Mai stato interessato”.

Regionali Campania, stallo nel centrodestra sul candidato presidente. Martusciello apre a Giosy Romano, ma lui smentisce: «Mai stato interessato». Non si sblocca dunque la situazione nel centrodestra campano in vista delle elezioni regionali.

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, aveva infatti dichiarato: «C’è il via libera di Forza Italia a Giosy Romano. Se dovesse essere il civico scelto non avremmo problemi ad appoggiarlo. Abbiamo detto più volte che non abbiamo preclusioni nei suoi confronti. Se Fratelli d’Italia ha superato le difficoltà interne, per me si può chiudere ora».

Ma lo stesso Romano ha subito smentito, mettendo fine alle indiscrezioni: «Non sono, né sono mai stato, in alcun modo interessato a ipotesi di candidatura a presidente della Regione», ha scritto in una nota.