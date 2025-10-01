Anziano scomparso trovato senza vita in un pozzo chiuso: giallo a Sant’Angelo

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Sarebbe stato coperto e non aveva un vero e proprio sistema di chiusura con lucchetto il pozzo dove nel pomeriggio di oggi e’ stato rinvenuto il corpo privo di vita del sessantottenne di Sant’Angelo dei Lombardi Giuseppe Scuotto, scomparso lo scorso ventidue agosto dall’abitazione della figlia in Contrada Ruggiano e scomparso nel nulla fino ad oggi pomeriggio. Questa circostanza cambia poco rispetto al fatto che non lo ha coperto sicuramente la vittima. Il pozzo era distante a pochi metri dalla casa dove abitava il sessantottenne. Oggi pomeriggio la svolta nelle ricerche. Il corpo senza vita del sessantottenne era nel pozzo. Sul posto sono giunti i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino e sono scattati gli accertamenti dei militari del Sis del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino. Il recupero della salma farà scattare anche le operazioni di accertamento medico legale sul corpo della vittima. Le indagini sono coordinate dal pm della Procura della Repubblica di Avellino Antonella Salvatore. L’area è stata già sottoposta a sequestro da parte dei Carabinieri.

GLI INTERROGATIVI

Il primo interrogativo è legato proprio al rinvenimento della salma nel pozzo. Perche’ a distanza di quaranta giorni i Carabinieri hanno controllato proprio oggi in quel luogo? Una segnalazione o qualche altra attività che ha portato i militari a sospettare su quella zona?

IL POZZO ERA STATO CONTROLLATO?

Nel corso delle attività di ricerca del sessantottenne, che si sono protratte a lungo su larga parte del territorio, il pozzo dove nel pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere e’ stato ispezionato? E’ uno degli interrogativi che tutti si sono posti dal momento in cui e’ stata diffusa la notizia del rinvenimento della salma.

IL POZZO ERA CHIUSO GIA’ AD AGOSTO?

Al momento in cui erano scattate le ricerche quel pozzo era già chiuso? O e’ stato chiuso dopo? Anche perché appare piuttosto inverosimile che il sessantottenne possa aver avuto un incidente o qualcosa di più grave e richiudere il pozzo. Sicuramente non lo ha chiuso l’uomo scomparso.

L’AUTOPSIA

A questo punto sarà fondamentale l’esame medico legale sulla salma dell’anziano, che dopo il recupero del corpo sarà disposto dalla Procura di Avellino.