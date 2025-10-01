Martusciello: “In Campania via libera di Forza Italia a Giosy Romano”

“C’è il via libera di Forza Italia a Giosy Romano. Se dovesse essere il civico scelto non avremmo problemi ad appoggiarlo. Abbiamo detto più volte che non abbiamo preclusioni nei suoi confronti. Se Fratelli d’Italia ha superato le difficoltà interne per me si può chiudere ora”.

Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. Per l’eurodeputato e coordinatore regionale degli azzurri, dunque, si può andare verso la chiusura per il candidato apicale del Centrodestra alle Regionali in Campania. Il nome civico sarebbe quello del coordinatore della Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno, nominato dal ministro per la Coesione Raffaele Fitto.