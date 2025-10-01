Alto Calore: sospensione notturna dell’acqua in 15 Comuni tra Avellino e Benevento

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della significativa e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi in numerosi comuni della provincia di Avellino e Benevento.

La sospensione dell’erogazione idrica è prevista dalle ore 22:00 di mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 06:00 di giovedì 2 ottobre 2025, con effetti graduati in base alla posizione delle utenze e al tempo di riempimento delle condotte:

Frigento: centro urbano alimentato dal Partitore Centro Urbano – C.da Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Piano della Croce e Case Popolari (Serbatoio San Marco).

Gesualdo: C.da Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammie, San Silvestro, Via Dante Alighieri, Pozzo del Principe, Sant’Elia, Catauro, Capo di Gaudio (Serbatoio Lappierti).

Paternopoli: centro abitato (Serbatoio Mattine), C.da Piana del Bosco, Salice, Nocelleto, Bovane, Cerreto, Calore e zone limitrofe (Serbatoio San Quirico).

Mugnano del Cardinale, Quadrelle (Serbatoio Alto), San Michele di Serino (Serbatoio Rurale), Aiello del Sabato.

Inoltre, a causa di un guasto sulla condotta adduttrice DN 200 in agro del comune di San Lupo, la portata idrica ai serbatoi dei comuni di Campolattaro, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Pontelandolfo (Serbatoio Spappolla), Casalduni, Fragneto Monforte, Reino, San Lorenzo Maggiore e Impianto STIR risulta sospesa, con possibili disfunzioni nella giornata odierna.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, che non ne pregiudicano la potabilità; si consiglia di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla scomparsa dei residui.

Gli orari indicati corrispondono alla chiusura e apertura degli organi di manovra delle condotte; le singole utenze potrebbero subire sospensioni anticipate a causa della grave carenza idrica.

Alto Calore Servizi S.p.A. aggiornerà costantemente gli utenti tramite il sito web aziendale www.altocalore.it e i canali social. Per necessità urgenti o improrogabili è disponibile il Numero Verde 800954430.