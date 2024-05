Martedì 14 maggio a Sorbo Serpico si inaugura il Centro di Formazione Professionale ENAIP SorboLAB

Attesi martedì a Sorbo Serpico oltre 100 ragazze e ragazzi, allievi ENAIP in Campania ed in Puglia, oltre a moltissimi autorevoli invitati, ad iniziare dall’Assessore regionale alla formazione professionale, prof.sa Armida Filippelli e dal Presidente della Feudi di San Gregorio dott. Antonio Capaldo. ENAIP Nazionale, insieme ad ENAIP Impresa Sociale e al Comune di Sorbo Serpico, su iniziativa delle Acli rappresentate dal Presidente nazionale Emiliano Manfredonia e dal Presidente provinciale Alfredo Cucciniello, con il patrocinio della Regione Campania e della Camera di Commercio Irpinia Sannio, inaugurano infatti martedì 14 maggio un nuovo centro di formazione professionale e di servizi per il lavoro, a disposizione dei giovani, degli adulti e delle aziende del territorio. Il CFP ENAIP SorboLAB sara’ anche punto di incontro per il paese e spazio aperto alle associazioni, alle scuole e alla comunità tutta del territorio irpino e beneventano.

Si tratta di una iniziativa rilevante per il sistema ACLI, presente con tutti i massimi dirigenti nazionali, regionali e provinciali, a conferma che investire nella formazione professionale è una scelta strategica dell’Associazione, a servizio dei giovani, dei lavoratori, dei territori e delle comunità locali.

Dopo il taglio del nastro affidato al sindaco del Comune di Sorbo Serpico prof.sa Maria Teresa FONTANELLA, e la benedizione del Vescovo di Avellino, Mons. Arturo AIELLO, la giornata di inaugurazione prevede un convegno sul tema della formazione professionale, quale motore dello sviluppo e modello di eccellenza del sistema educativo nazionale. A seguire cinque workshop paralleli nel corso dei quali si potranno toccare con mano i nostri servizi di formazione e per il lavoro. Quindi sarà offerto un pranzo in piazza, preparato dagli chef docenti ENAIP e da una brigata di allievi.

La popolazione e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.